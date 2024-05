Attentato a Mercogliano, Sarno (Ance): le imprese vanno tutelate "Abbiamo chiesto un tavolo in Prefettura per discutere di sicurezza"

Continuano le indagini dei carabinieri di Avellino sull'attentato incendiario che ha colpito una ditta di Casavatore e che sta eseguendo i lavori di rifacimento della scuola di Mercogliano di via Amatucci. Le fiamme tra la notte del 30 aprile e il primo maggio hanno distrutto un mezzo meccanico presente nel cantiere dell'edificio che dovrà essere abbattuto e realizzato ex novo per un progetto finanziato con fondi europei per un importo di oltre 4 milioni di euro. Dopo l'attentato sono scesi in campo istituzioni, chiesa e amministratori. L'Ance Avellino, attraverso un documento unitario con i sindacati di categoria, ha chiesto l'intervento al prefetto e ha annunciato controlli per la tutela delle aziende.

L'Ance non è sola nel fare una richiesta a tutte le istituzioni – ha dichiarato il presidente Silvio Sarno - abbiamo chiesto insieme ai sindacati un tavolo per poter discutere di sicurezza e soprattutto per dimostrare in maniera concreta che l’attenzione non va mai abbassata, perché solo avendo attenzione, potremo evitare questi fenomeni criminosi, che sono dolorosi per il territorio della nostra provincia, quanto per tutto quello del Mezzogiorno. Io ho grande rispetto per le istituzioni e sono sicuro che faranno chiarezza sull’episodio, dobbiamo però fare in modo tale che le nostre attenzioni siano sempre alte rispetto a questi fenomeni. Abbiamo ancora tanti soldi da spendere del Pnrr e ci sono tanti appalti in corso – ha continuano Sarno - dobbiamo dare anche serenità alle imprese, che non restino da sole e lo vogliamo fare assieme con i sindacati, restando al fianco delle istituzioni”.