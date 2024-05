Incendio in una casa, paura a Calabritto Nessun ferito

A Calabritto, in provincia di Avellino, per cause in corso di accertamento - probabilmente di natura accidentale - si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento all'interno di una palazzina. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella e i vigili del fuoco di Lioni. Al momento non si registrano feriti e pericoli di sorta.