Cede il terreno: anziano precipita con il suo trattore in una scarpata e muore Tragedia in Irpinia a Bonito

Cede il terreno e un anziano precipita con il suo trattore in una scarpata ribaltandosi su se stesso. E' successo in Irpinia nelle campagne di Bonito in località Girasole a ridosso della chiesa Madonna della Valle.

Un dislivello risultato fatale per il 75enne. Inutili le operazioni di soccorso da parte dei sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del violento impatto.

Operazioni di recupero non facili considerata la zona impervia. Sul posto in vigili del fuoco insieme all'impresa di onoranze funebri Terrazzano di Grottaminarda che su disposizione della magistratura ha provveduto a trasportare la salma del 75enne nell'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento per gli accertamenti medico legali. Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale stazione intervenuti insieme ai colleghi di Mirabella Eclano.