Finanziere stroncato da un malore: addio al Maresciallo Barbone Il cordoglio per la morte del 58enne a Sant'Angelo dei Lombardi

Dolore e cordoglio in provincia di Avellino per la morte del maresciallo Vincenzo Barbone, stroncato da un malore ieri mattina a Sant'Angelo dei Lombardi. È successo poco prima dell'inizio della cerimonia della Guardia di Finanza.

L'evento avrebbe dovuto celebrare un momento di grande importanza: il conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza, in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo. Dante le prove per la cerimonia, il finanziere di 58 anni è stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

È successo mentre era in caserma e, soccorso dai colleghi presenti, il maresciallo Barbone è stato prontamente trasportato in ospedale, dove - nonostante i tentativi di rianimazione - è deceduto. Numerose le attestazioni di vicinanza per la tragica morte del finanziere di Paternopoli, residente a Guardia dei Lombardi e in forze al presidio santangiolese.

"A nome personale e della Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi nel far giungere la vicinanza, la solidarietà ed il cordoglio ai familiari, di Vincenzo Barbone, nonché a tutti i colleghi della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi, voglio ricordare la stima, la disponibilità, a cordialità ed umanità che hanno accompagnato e contraddistinto la bella persona del maresciallo della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi. " . Così Tony Lucido.

"Ho avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo negli ultimi anni in occasione delle iniziative promosse dalla Pro Loco, in special modo anche e soprattutto nelle varie edizioni della Rassegna interregionale di enogastronomia

"La Sagra delle Sagre ". Sempre attento, pronto a dare indicazioni, suggerimenti e soluzioni da dare alle difficoltà, sempre nel rispetto delle leggi e della legalità. Recentemente avevamo anche fatto comune analisi e considerazioni sull vita sociale del nostro territorio.

Ieri mattina mi trovavo con Giuseppe Caputo, Generale di C.A. della Finanza, mio familiare, al sopraggiungere della triste e dolorosa notizia della scomparsa dell'ottimo maresciallo Barbone, egli si è mostrato molto addolorato, si è subito attivato per condividere la sua solidarietà e vicinanza alla Comandante della Tenenza della G.di F. di Sant'Angelo dei Lombardi, Tenente Stefania Trippiedi, a tutto il personale ivi impegnato, vicinanza alla famiglia."

