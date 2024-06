Lioni, tir pieno di fieno perde il carico: chiuso un tratto dell'Ofantina L'incidente tra i comuni di Morra de Sanctis e Lioni

Paura sull'Ofantina, tir colmo di fieno perde parte del carico. L'incidente è avvenuto tra i territori di Morra de Sanctis e Lioni. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso alcune balle di fieno che trasportava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. La strada è stata chiusa la traffico per permettere agli operatori del soccrso di lavorare. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una gru per rimuovere le balle fieno dalla strada.