Malviventi studiano i movimenti di una ragazzina, lei esce e assaltano la villa Ennesimo colpo ad Ariano Irpino. E' caccia alla banda

E' caccia alla banda composta da almeno quattro persone che nel pomeriggio ha fatto irruzione in una villetta lasciata da pochi minuti incustodita ad Ariano Irpino. E' successo alla fine di località Stratola, al bivio che porta a Vascavino, Pianotaverna e Santa Regina.

Una ragazzina si era da poco allontanata, per raggiungere la madre in un negozio di proprietà non molto distante, quando i malviventi, che evidentemente erano già appostati nella zona si sono intrufolati all'interno, dopo aver infranto una finestra laterale.

Al suo rientro, ha udito strani rumori e si imbattuta contro i ladri in fuga. In pochi minuti hanno messo tutto a soqquadro. Il bottino è ancora da quantificare.

Le telecamere interne ed esterne hanno ripreso tutto. E' stata lei stessa ad allertare le forze dell'ordine a partire da suo padre stimato poliziotto in servizio al locale commissariato.

In poco tempo sono giunte sul posto più pattuglie di carabinieri e polizia per dare la caccia ai ladri, fuggiti con ogni probabilità in direzione Puglia. E' il terzo furto in poche ore sul territorio dopo Sturno e Montecalvo Irpino.