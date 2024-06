Ariano: Marito, moglie e figli in casa: malviventi tentano di sfondare la porta Ci riescono parzialmente. Ladri messi in fuga a colpi di fucile nelle campagne di contrada Patierno

Si è rischiato lo scontro fisico in contrada Patierno ad Ariano Irpino. Avevano da poco cenato e stavano guardando la televisione prima di andare a dormire quando hanno udito dei forti rumori provenienti dal piano di sotto disabitato.

Una banda di malviventi composta da più persone stava forzando uno dei due portoni d'ingresso per accedere all'interno, dove vi erano marito, moglie e i loro due figli. Ci sono riusciti parzialmente, ad ostacolarli una barra di sicurezza in ferro anti intrusione.

"I ladri, i ladri" - ha gridato con forza la donna richiamando subito l'attenzione di tutti e poco dopo anche del vicinato. Le sue urla hanno messo in fuga i delinquenti, in poco tempo dileguatisi verso un canale, nelle campagne circostanti dove c'è chi ha esploso anche colpi di fucile per intimorirli. In un primo momento si era pensato alla caccia serale ai cinghiali ma niente di tutto questo. La gente che si è riversata in strada è esasperata ed è comprensibile se purtroppo si arriva a questo. Davvero non se ne può più.

Sul posto carabinieri e polizia ma dei ladri nessuna traccia. Nelle stesse ore un colpo sarebbe stato messo a segno a Melito Irpino, mentre ieri sera momenti di tensione anche a Villanova del Battista, alle porte del paese dove ladri scatenati hanno lanciato i cassetti di un comò dal balcone, prendendo poi a pietre i proprietari..