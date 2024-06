Scoperta dalla Finanza di Avellino un'officina meccanica abusiva Denunciato il titolare, che è stato anche multato: all'interno anche un lavoratore non in regola

Le fiamme gialle del Gruppo di Avellino dirette dal maggiore Silverio Papis, nel corso di un'attività di controllo del territorio, hanno scoperto un'autofficina di riparazioni meccaniche priva delle necessarie autorizzazioni e totalmente sconosciuta al fisco.

All'interno del locale i militari hanno rivenuto diversi autoveicoli in riparazione e relative attrezzature, oltre a rifiuti speciali e pericolosi per l'ambiente, tra cui filtri, olio esausto e pezzi di ricambi di autoveicoli, detenuti in maniera incontrollata e senza differenziazione.

In servizio un lavoratore non in regola con il contratto: l'officina è stata sequestrata, mentre il titolare - C.M., classe 1968, residente ad Avellino - è stato denunciato violazioni ambientali e multato per gli illeciti riscontrati dai finanzieri.