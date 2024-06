Rubinetti a secco: sarà un fine settimana drammatico tra Irpinia e Sannio L'acqua tornerà non prima di domani

Sarà un fine settimana drammatico per diversi comuni irpini a causa della mancanza d'acqua nelle abitazioni e attività commerciali.

Questa la motivazione da parte dell'Alto Calore:

"Causa rottura condotta adduttrice Dn 800 in agro di Villamaina, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna che si protrarranno in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista in serata. Si prevede la normalizzazione del servizio nella giornata di domani 15 giugno 2024."

I comuni coinvolti:

Ariano Irpino compreso ospedale e carcere, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Torella dei Lombardi, Bonito, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri compreso zona Asi, Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Fragneto Monforte, Casalduni Stir, Pontelandolfo, Frigento rurale e area industriale.