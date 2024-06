Ariano: Parte per il soggiorno climatico con la terza età e gli svaligiano casa Bottino pesante in contrada Stillo e dopo Patierno due tentati furti anche a Paragano

Hanno approfittato della partenza per il soggiorno climatico a Rimini, un piano forse ben studiato alla perfezione per svaligiare la sua abitazione. Vittima della disavventura un anziano 80enne di contrada Stillo ad Ariano Irpino. Una zona da alcuni giorni in allarme, tra Grignano e Acqua di Tauro per la presenza di una banda di malviventi senza scrupoli. I ladri hanno fatto irruzione in casa e dopo averla messa a soqquadro si sono impossessati di denaro contante, oltre 13.000 euro, oro e ad altri oggetti. Un colpo pesante che ha scosso profondamente l'anziano informato della notizia mentre era in vacanza. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine che non escludono alcuna pista.

Ed è stata una notte movimentata anche sul versante opposto. I malviventi hanno tentato di rubare in sue abitazioni di persone anziane. E' successo intorno alle 2.30 in contrada Paragano. Le persone all'interno hanno sentito dei rumori e dopo aver acceso le luci i ladri sono scappati con un'auto che avevano parcheggiato tranquillamente davanti la porta di una delle case prese di mira. Indagini in corso anche su questi due episodi.