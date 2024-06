Furti ad Ariano: ritrovata l'auto abbandonata dai ladri dopo gli ultimi colpi Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri

Ritrovata abbandonata nelle campagne arianesi una Nissan Qashqai utilizzata dai malviventi per raggiungere contrada Turchiciello, zona in cui sono avvenuti gli ultimi furti nella serata di domenica. Si tratterebbe secondo indiscrezioni di una vettura rubata nel napoletano, ma ci sono indagini in corso. Attualmente è sotto sequestro. Il rinvenimento è avvenuto in località San Felice da parte delle forze dell'ordine su segnalazione di un cittadino.

E quella appena trascorsa è stata ancora una notte di apprensione per i residenti, costretti più volte ad esplodere colpi di fucile nell'udire rumori sospetti nella zona.

Era accaduta la stessa cosa in contrada Patierno quando i malviventi vennero allontanati verso un canale a colpi di fucilate. Un clima ad altissima tensione che speriamo possa al più presto attenuarsi con la cattura della banda che da un anno agisce indisturbata nel territorio arianese.