Sette famiglie senz'acqua con anziani e bambini ad Ariano: appello al prefetto Situazione drammatica in località Camporeale sul versante 90 bis. Sos alla protezione civile

Sette famiglie al collasso, tra cui bambini e anziani, da giovedì scorso senz'acqua nelle abitazioni a causa di un black out idrico di cui al momento non si conoscono le cause. I tecnici dell'alto calore servizi stanno scandagliando il territorio alla ricerca di un possibile guasto che finora non è venuto purtroppo alla luce.

Siamo nella coda di Camporeale ad Ariano Irpino, lungo la 90 bis alla località piano del nozzo.

Nella zona vi è anche un rinomato agriturismo. Un dramma che interessa le varie aziende agricole e che potrebbe ulteriormente aggravarsi qualora rimarranno a secco le cisterne e i raccoglitori di acqua, unica fonte al momento per il bestiame.

Si tratta di un'area già nota l'assenza di risorse idriche ed altri servizi carenti.

"Non sappiamo a chi rivolgerci. Abbiamo contattato persino i carabinieri e la polizia municipale - ci viene detto - è un dramma enorme. Se finiranno gli unici raccoglitori di acqua che abbiamo rimarremo completamente a secco e sarà una tragedia per gli animali. Chiediamo un intervento urgente da parte del prefetto di Avellino e della protezione civile. Contiamo nel loro aiuto. Siamo disperati. Ma non sappiamo chi dovrà attivare questo pieno di emergenza che possa in qualche modo risollevarci un pò in attesa che l'alto calore individui le cause di questa interruzione. Qui una cosa simile non è mai capitata negli anni in maniera così lunga. Aiutateci. Rivolgiamo un appello al sindaco e all'assessore di competenza affinchè si possa al più presto risolvere questa problematica e nel frattempo attivare la sala operativa della protezione civile in regione Campania."