Anziana cade in casa e resta immobilizzata a terra: salvata dal 118 L'intervento di due donne in ambulanza e di un'autista soccorritore eroe libero dal servizio

Era insieme a suo fratello in casa, quando improvvisamente è caduta accidentalmente in cucina dopo essere scivolata sul pavimento impossibilitata a rialzarsi a causa di una probabile frattura all'anca.

E' quanto accaduto stamane ad un'anziana di 96 anni in pieno centro ad Ariano Irpino. E' stato fratello ultraottantenne ad allertare il 118 in cerca di aiuto. Soccorsi non facili da parte del punto Stie di Savignano Irpino non essendo stato specificato con esattezza il domicilio della coppia. L'ambulanza si è vista costretta ad effettuare più di un giro lungo via D'Afflitto, a sirene spiegate nella disperata ricerca dell'anziana donna individuata poi grazie alla collaborazione di alcuni vicini in un vicolo di via Lapronia, non molto distante dal costruendo ex Giorgione.

Le due operatrici a bordo dell'ambulanza l'hanno quindi subito raggiunta. In loro aiuto Ceka Ilir autista soccorritore della pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino, il quale di passaggio proprio in quel momento sul posto, non ha voltato lo sguardo dall'altra parte e si è subito reso disponibile anche lui attivamente alle operazioni di soccorso con grande umanità e capacità. Pronto ad dare una aiuto anche un altro automobilista, il primo in coda dopo il mezzo di soccorso.

La donna è stata poi accompagnata in pronto soccorso al Frangipane Bellizzi e affidata alle cure sanitari. Bloccata via D'Afflitto durante le fasi di soccorso della malcapitata.