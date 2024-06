Incendio nell'area industriale di Vallata: paura in fabbrica All'opera più squadre dei vigili del fuoco

Il caldo torrido di queste ore e con ogni probabilità un corto circuito, alla base dell'incendio che ha interessato una rinomata azienda, nell'area industriale di Vallata che si occupa della fabbricazione e montaggio di particolari in materiale composito e della progettazione e fabbricazione di attrezzature per il settore aeronautico. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze a persone. Sul posto ci sono più squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento.