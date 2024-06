Addio a Celestino Grande: baluardo della prevenzione nelle aree interne La Valle Ufita si è svegliata con una notizia tristissima

Un grande nel vero senso della parola. Un medico esemplare disponibile in ogni momento e soprattutto un baluardo della prevenzione, da anni al fianco del senologo Carlo Iannace anch'egli persona eccezionale e rara e del compianto Gennaro Bellizzi con il quale ha condiviso tante iniziative insieme, a partire proprio dalla sua Villanova del Battista. Ed è qui che il suo cuore si arreso improvvisamente e inaspettatamente in una calda e afosa notte di giugno.

Un malore fulminante per Celestino Grande, medico di base ed ecografista esperto, che purtroppo non gli ha dato scampo. Originario di Zungoli ma residente a Villanova del Battista dove lo ricorda con affetto e commozione il sindaco Ernesto Iorizzo facente parte anche lui del team della prevenzione lascia davvero tutti sgomenti.

Un'instancabile nel suo lavoro, una di quelle persone che non diceva mai no, soprattutto quando si trattava di aiutare donne in difficoltà, bisognose di cure. Da oggi la sanità nelle aree interne è ancora più povera. Una grave perdita come l'ha definita il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante vicino alla famiglia e alle comunità di Villanova del Battista e Zungoli. Tantissime le attestazioni di stima e affetto da parte di tante donne. Ci risulterebbe davvero difficile elencarli tutti. E' un elenco lunghissimo che vogliamo sintetizzare con una sola parola: "Grazie Celestino".