Ariano: "Siamo senz'acqua da giovedì scorso e non sappiamo davvero come fare" Accade in località Serra di sopra

"Dalle 18 di giovedì scorso siamo senz'acqua, una situazione davvero insostenibile. Abbiamo interpellato tutti per avere notizie in merito, ma nulla. A qualche vicino è arrivata a bassa pressione ma da noi zero. I rubinetti sono completamente a secco."

Accade ad Ariano Irpino in località Serra di sopra. All'afa che imperversa in queste ore, come se non bastasse si aggiunge il dramma acqua. Una situazione davvero assurda sulla quale al momento non ci sono risposte.

E' tornata invece regolare la situazione a Camporeale lungo la 90 bis, dopo che l'alto calore è riuscito ad individuare il guasto che aveva messo in ginocchio circa una decina di famiglie e una struttura agrituristica.

Rubinetti a secco anche nel rione Martiri. Ecco la comunicazione odierna dell'alto calore:

"L’alto calore servizi ha comunicato, per le vie brevi, che, a causa di una ulteriore diminuzione della disponibilità idrica ai gruppi sorgentizi, oltre le limitazioni della risorsa idrica dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, potrebbero verificarsi disfunzioni con possibili mancate erogazioni anche nelle ore diurne, fino a nuove disposizioni nelle seguenti zone: Rione Martiri, Rione Cardito, S.P. 414, zona Pip e tutte le contrade rurali."