Ariano, carambola fra tre auto a Cardito: ecco cosa è successo/VIDEO In pronto soccorso i conducenti delle due auto in movimento per i prelievi ematici

Un'auto che svolta a sinistra per una sosta, una seconda ferma momentaneamente sul marciapiede di fronte ad un locale, una terza in transito sulla statale 90 delle puglie in direzione Grottaminarda ed è carambola. E' quanto accaduto questa sera in località Cardito, a pochi passi dall'imbocco di via fontanangelica.

L'impatto, piuttosto forte, ha visto coinvolte: una grande punto guidata da un giovane e una bmw drive con a bordo una coppia, quest'ultima finita poi contro un'alfa 159 di un residente che al momento del boato, si trovava in pizzeria. Danni alle vetture ma fortunatamente nessun ferito.

In pronto soccorso i conducenti delle due auto in movimento per i prelievi ematici accompagnati da automobilisti di passaggio.

Sul posto una pattuglia della locale stazione carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente e in supporto la polizia per le operazioni di viabilità dovute all'istituzione del momentaneo senso unico alternato.

Code e rallentamenti sia in direzione Napoli che Foggia fino alle operazioni di rimozione di una delle due auto rimasta a centro strada in attesa del completamento dei rilievi.

Si tratta dell'ennesimo incidente sulla statale 90 delle puglie dove i residenti lamentano a tutte le ore del giorno il mancato rispetto del limite di velocità in pieno centro abitato, lungo tutta la direttrice Cardito-Martiri, teatro negli anni di numerosi investimenti mortali.