Droga nascosta nel marsupio: 37enne napoletano arrestato dai carabinieri Fermato a Monteforte Irpino durante i servizi di controllo dei carabinieri

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 37enne della provincia napoletana, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri a Monteforte Irpino: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando non è passata inosservata un’autovettura, con targa straniera, con alla guida un soggetto che, prontamente fermato, durante le operazioni di controllo ha assunto, da subito, un atteggiamento sospetto.

L’anomalo comportamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di gr. 30 di hashish ed un coltellino di piccole dimensioni con lama intrisa della sostanza stupefacente occultati all’interno di un marsupio.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 37enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

La droga ed il coltellino sono stati sottoposti a sequestro.