Avellino, disordini dopo la vittoria di Nargi: indagini della Digos Accertamenti della Digos anche su quanto avvenuto davanti al comitato elettorale di Antonio Gengaro

di Paola Iandolo

Sono in corso delle verifiche su quanto accaduto sotto casa dell'ex sindaco Gianluca Festa e in piazza Libertà, davanti al comitato elettorale dello sconfitto Antonio Gengaro. Ad indagare gli agenti della Digos che stanno visionando i video pubblicati sui social e quanto accertato dallo stesso personale di Via Palatucci. Acquisite lemmagini mandate in onda da numerosi organi di informazioni che hanno documentato come i sostenitori delle due compagini siano venuti a contatto dopo che erano stati eplosi fuochi nei pressi del Comitato della coalizione sconfitta.

I cori in via Scandone

Oltre a questo episodio gli accertamenti riguarderebbero anche quello che è avvenuto nello stesso pomeriggio in Via Scandone, sotto casa dell’ex sindaco sottoposto ai domiciliari Gianluca Festa. Anche in questo caso le immagini hanno fatto il giro del web. Quello che è avvenuto, i fumogeni, le batterie di fuoco esplose, la strada bloccata sono al vaglio della Polizia. Un’attività su cui ci sarà una informativa alla Procura della Repubblica di Avellino.