Carenza Oss pronto soccorso: infermieri costretti a svolgere mansioni inferiori L'appello della segretaria territoriale Nursind Romina iannuzzi

Carenza di Oss in pronto soccorso, gli infermieri costretti a svolgere mansioni inferiori: nei giorni scorsi era stato comunicato ai vari dirigenti preposti la preannunciata carenza di oss in vari turni nel pronto soccorso.

"Stamattina la sorpresa amara: la direzione medica di presidio - scrive in una nota la segretaria territoriale Nursind Romina iannuzzi - non ha provveduto ad una risoluzione del problema, gli infermieri del pronto soccorso stamattina sono stati pertanto adibiti a svolgere mansioni inferiori.

Ci risulta che nel turno odierno abbiano dovuto effettuare il giro letti, distribuire i pasti ai pazienti e contemporaneamente provvedere a svolgere attività previste dal proprio profilo professionale.

Abbiamo inviato una nota all'azienda chiedendo interventi urgenti senza i quali saremo costretti ad azioni di protesta. Il sapere in anticipo di possibili criticità organizzative e il non intervenire tempestivamente è la spia di un organizzazione del lavoro non salubre sia per i lavoratori che per gli stessi pazienti."