Bufera giudiziaria sul Santuario di Bonito: sequestrato l'oro della Madonna Bloccate tutte le attività organizzate dal comitato parrocchiale

di Paola Iandolo

Bufera giudiziaria sul Santuario di Santa Maria della Neve di Bonito. La procura di Benevento ha aperto un’inchiesta sul presidente del comitato parrocchiale. E non solo. Sono state eguite delle perquisizioni da parte delle forze dell’ordine, mentre il vescovo Sergio Melillo ha sciolto il comitato. Infine è stato sequestrato l’oro della Madonna.

Bloccate le attività del "gruppo 7 passi"

Messe e cerimonie si stanno svolgendo regolarmente presso il Santuario, tutte le altre attività, organizzate soprattutto dai giovani del comitato, il “Gruppo 7 passi” sono sospese. Un gruppo molto attivo che ha messo in piedi tante iniziative per la piccola comunità di Morroni, circa 600 anime: i tornei di bigliardino e beachvolley, il campo solare per i bambini, la splendida “infiorata” del 2 giugno per il Corpus Domini e la sagra di luglio finalizzata proprio a raccogliere fondi per la festa di agosto. Anche le attività social sono state bruscamente interrotte, compresa la diretta della messa. Al momento le ipotesi contestate in via provvisoria sarebbero diffamazione, minacce, violenza privata, appropriazione indebita e peculato. Ad accusarlo sarebbero stati gli stessi che erano nel comitato con lui. A fare chiarezza ora saranno gli inquirenti.