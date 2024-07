Marianna e Benedetto: "Rocco sta meglio, grazie a tutti per il grande affetto" "La vostra vicinanza è stata la nostra vera forza"

Non sono rimasti mai soli da quel viaggio disperato in elicottero che aveva fatto temere il peggio lo scorso 20 giugno, dopo il gravissimo incidente in cui era rimasto coinvolto loro figlio di soli 12 anni in sella ad una mini moto finita contro un'auto. Hanno ricevuto l'affetto e la solidarietà di un'intera comunità, unita fino all'inverosimile, soprattutto nella preghiera.

Un filo diretto continuo tra Napoli e Savignano. Un calore sincero, indescrivibile, emozionante e di grande aiuto per mamma Marianna, papà Benedetto e tutti familiari. Ed è proprio di queste ore la lieta notizia da parte dei genitori che sa di sollievo per tutto il paese.

"Vi ringraziamo di cuore per l'affetto, le preghiere e la vicinanza che abbiamo avuto in questi giorni da tutti voi e da tantissime altre persone.

Rocco è fuori pericolo e a piccoli passi tornerà a casa. "Condivido con voi un piccolissimo verso di una preghiera che mi hanno mandato e che trovo stupenda - scrive la mamma - o Maria, tu conosci il dolore, ma credi!! Credi che le nuvole non spengono il sole, credi che la notte. prepari l’aurora."

"Doveva essere una giornata di festa, il mio compleanno, la partita dell'Italia, fornacella e tanti 'torcinelli' da arrostire, ma poi - ricorda Benedetto Postiglione, papà di Rocco - quel rumore strano dietro casa, la corsa e mio figlio a terra.

Sono stati giorni bruttissimi, pensavamo al peggio, la corsa in ospedale, il trasferimento a Napoli e la lunga attesa.

Dovevo ringraziare i tantissimi auguri arrivati, ma non c'è stato il tempo ma dal profondo del cuore devo ringraziare tutti voi per la vostra vicinanza e i messaggi arrivati per sapere le condizioni di Rocco, siete stati davvero in tantissimi. Ora Rocco sta meglio e fuori pericolo è vuole mangiare in continuazione. Grazie a tutti."