Emergenza furti fuori controllo: malviventi padroni del territorio arianese Pomeriggio movimentato in contrada Masciano

Colpi di fucile in piena notte per mettere in fuga i ladri e famiglie nel terrore di giorno. Non si può vivere così. Uno stillicidio senza fine ad Ariano Irpino e nei comuni limitrofi, dove l'emergenza furti sembra davvero ormai fuori controllo.

Notti insonni a Sturno dove gli spari hanno messo in allerta la popolazione e ancora una intrusione in pieno giorno nelle campagne arianesi.

I malviventi hanno preso di mira un'abitazione disabitata il località Masciano, lungo la strada che porta a Villanova del Battista, altro paese bersagliato dai ladri. Porte scassinate e ambienti rovistati. Ma l'azione sarebbe stata disturbata e non portata a termine dalla banda che continua ad agire indisturbata.

I residenti sostengono di aver notato già da ieri un'auto sospetta, ma nessuna segnalazione sarebbe giunta alle forze dell'ordine. Non si esclude che possa essere la stessa banda ormai di casa sul territorio arianese.

Un incubo che dura da un anno e che è sembra essere riesploso come l'estate scorsa, negli stessi luoghi e con le medesime modalità. Popolazione esasperata e pronta a tutto. Una vera e propria sfida allo Stato da parte degli imprendibili, comitati per l'ordine e la sicurezza che finora non hanno prodotto alcun risultato concreto.

Si continua a brancolare nel buio, a non dormire di notte, ad aver paura di giorno e forse il peggio deve ancora arrivare.