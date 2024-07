Incidente mortale, Federazione Pensionati Cisl IrpiniaSannio partecipa al dolore Il segretario Tangredi esprime vicinanza alle famiglie

Il Segretario della Federazione Pensionati Cisl IrpiniaSannio Raffaele Tangredi unitamente a tutti gli iscritti e i pensionati di Rotondi partecipa al dolore dei parenti dei due ragazzi sedicenni che ieri notte hanno perso la vita in un incidente stradale. Il segretario Tangredi per la vita spezzata di due giovanissimi , conosciuti e voluti bene da tutta la comunità, ha rimarcato, ancora una volta, che occorre maggiore controllo degli organi preposti. Purtroppo stiamo scontando una mancanza di personale negli Enti Locali a seguito di una politica miope di contenimento dei costi che si è maggiormente concentrata nel non coprire gli organici ridottisi a seguito dei pensionamenti.

Questa politica sta portando non solo ad un caos amministrativo con un aumento dei tempi di attuazione delle pratiche, ma anche ad un ridottissimo controllo territorio Comunale per mancanza di polizia urbana. Soprattutto questa mancanza di controllo porta ad una indisciplina nel traffico con conseguenze anche letali per i malcapitati innocenti. Purtroppo ci ricordiamo di questa situazione solo quando succedono incidenti mortali che sconvolgono la vita di amici e parenti. La Federazione dei Pensionati e la CISL stanno dicendo al Governo che per evitare morti sul lavoro ed incidenti stradali occorre procedere a coprire gli organici non solo Ministeriali ma anche degli Enti Locali, al fine di evitare tragedie e vivere in un paese civile.