Strage giovani a Mirabella: morte vista con gli occhi, la verità in un video Determinante nell’attività d’indagine una telecamera che avrebbe ripreso in diretta lo schianto

Sembrerebbe che fosse in fase di sorpasso, in ripresa la Mercedes condotta da Francesco Di Chiara con a bordo gli altri tre amici morti tutti tragicamente sabato notte alla frazione Passo di Mirabella Eclano.

La dinamica è piuttosto chiara, ma saranno gli ulteriori accertamenti dei carabinieri della locale compagnia intervenuti tempestivamente a chiarire ogni dubbio. L’auto dopo aver sfiorato quella appena superata ha impattato di striscio contro la fiat panda che proveniva di fronte, dal senso di marcia opposto finita poi in una cunetta con due persone a bordo rimaste fortunatamente illese. Da questo impatto in poi non è stato più possibile come si evince anche dalla frenata, controllare la Mercedes in volata come una scheggia impazzita verso quel muretto. Un impatto violentissimo e devastante.

Se la vettura avesse impattato contro gli scalini, ribaltandosi forse ci sarebbe stata una minima speranza. Ma non è andata così.

Il dato certo è che Bilan Boussadra, Francesco Di Chiara, Mattia Ciminera e Roy Antony Ciampa hanno visto terribilmente la morte con gli occhi abbracciandosi ad una flebile speranza in quegli ultimi istanti della loro vita. E sul luogo della tragedia dove i quattro giovani non si sono più rialzati ponendo fine in un attimo alla loro vita c’è chi ieri fino a tarda sera, seduto a terra si è fermato a pregare per loro e ad interrogarsi sul perché di una sciagura così grande.

Determinante nell’attività d’indagine una telecamera che avrebbe ripreso in diretta lo schianto. E’ collocata proprio sulla parte superiore del muretto in cui è avvenuto lo schianto mortale. Le salme dei quattro ragazzi intanto restano a disposizione dell’autorità giudiziaria dopo essere state trasportate dall’impresa di onoranze funebri Terrazzano nell’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento. Sarà il medico legale Carmen Sementa, su incarico del pubblico ministero Flavia Felaco ad eseguire giovedì prima la visita esterna per tutti, poi l'autopsia solo sul 21enne di Frigento che era alla guida della Mercedes.