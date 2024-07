Il Comandante della Legione Carabinieri Campania in visita ad Avellino La visita questa mattina, ad accoglierlo il colonnello Albanese

Questa mattina il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, da pochi giorni Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, è giunto in visita ad Avellino.

Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’Ufficiale Generale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Al Generale sono state illustrate le principali attività condotte dai reparti dipendenti, quelle ancora in corso e le indagini tuttora in atto per il contrasto alla criminalità organizzata, nonché la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio irpino.

L’Alto Ufficiale ha incitato a non abbassare mai il livello di guardia ed ha sottolineato l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta soprattutto dal personale effettivo alle Stazioni carabinieri, sempre pronto a recepire le richieste dei cittadini ai quali bisogna dare risposte concrete e puntuali.

Si è poi soffermato sulle tematiche connesse al benessere del personale, interloquendo con i militari e rivolgendo particolare attenzione ai loro problemi.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, il Generale La Gala si è recato presso il Palazzo del Governo per un saluto al Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso e presso il Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il Presidente del Tribunale f.f. Dott. Roberto Melone ed il Procuratore della Repubblica Dott. Domenico Airoma.