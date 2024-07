Dolce Vita, i tre imprenditori davanti al gip, la difesa: intercettazioni fumose Solo uno non ha risposto, gli altri due imprenditori hanno fornito chiarimenti al gip Argenio

di Paola Iandolo

Davanti al gip, che ha firmato le misure cautelari, Giulio Argenio stamattina sono comparsi i tre imprenditori sottoposti al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Gli imprenditori sono difesi dagli avvocati Valeria Verrusio, Francesco Iandoli, Angelo Iandolo e Domenico Carchia.

Le difese

"Abbiamo sottolineato l'estraneità del nostro assistito ai fatti contestati. Contestiamo ogni addebito e, inoltre, abbiamo depositato una memoria difensiva", hanno dichiarato gli avvocati Francesco Iandoli e Angelo Iandolo.

"Il mio assistito è desideroso di rendere dichiarazioni in udienza e di spiegare la sua posizione perché si ritiene totalmente estraneo rispetto alle accuse che gli vengono mosse; quindi, sicuramente chiarirà ogni aspetto al GIP" ha affermato l'avvocato Valeria Verrusio davanti a Palazzo di Giustizia prima che iniziasse l'interrogatorio di garanzia del suo assistito.

"Le intercettazioni sono assolutamente fumose, piene di lacune, e dovranno essere approfondite e documentate per fornire una chiave di lettura diversa, concret e reale - ha aggiunto - chiederemo sicuramente la revoca della misura perché è un provvedimento che purtroppo lede non soltanto le persone colpite, ma anche i numerosi dipendenti e le famiglie che lavorano quotidianamente con questi imprenditori i quali saranno di fatto i soggetti colpiti dal provvedimento emesso. Ho già presentato istanze di riesame e siamo in attesa della fissazione dell'udienza".

Si è avvalso della facoltà di non rispondere M.C., difeso dall'avvocato Domenico Carchia.