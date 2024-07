Travolse e uccise 49enne sulla Variante: chiuse le indagini preliminari La tragedia davanti a una pizzeria. La vittima stava attraversando con moglie e figli

di Paola Iandolo

Michael Spagnuolo - 49enne di Caprilglia - fu travolto mentre attraversava con moglie e figli sulla variante 7 bis, nel territorio di Atripalda. Il pm ha chiuso le indagini preliminari. Sul posto presenti anche i familiari che, sotto choc, assistettero al tragico decesso del 49enne. La famiglia era appena uscita dal ristorante dopo la festa di compleanno di un suo componente.

La ricostruzione

Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpina, era con sua moglie e i suoi due bambini quando fu investito mentre attraversava la strada. La tragedia in località Novesoldi, in prossimità della pompa di benzina Ludoil, all’altezza della pizzeria T-Bone. L'automobilista si fermò subito per prestare soccorso. Sul posto giunsero gli agenti della polstrada e sanitari del 118. Ma i soccorsi si rivelarono inutili: per Micheal Spagnuolo non ci fu nulla da fare. Sbalzato di alcuni metri nell'impatto, il 49enne morì sul colpo. Gli agenti della Polstrada effettuarono subito i rilievi e tutti gli accertamenti di rito. L'uomo alla guida della vettura - difeso dall'avvocato Fabio Tulimiero - risultò negativo ad alcol e droga test ed è stato accertato che procedeva ad una velocità moderata, inferiore ai 60 Km/h.