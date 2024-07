Avellino, falso counselor scoperto e denunciato dai Nas di Salerno Sequestrata della documentazione e il cellulare del 59enne irpino

di Paola Iandolo

Denunciato un irpino di 59 anni di Avellino per esercizio abusivo della professione di "counselor". A denunciarlo i Nas di Salerno. L'operazione è tesa al contrasto dell’abusivismo sanitario: una priorità delle forze dell'ordine per tutelare la salute pubblica e garantire la professionalità delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini. Stando all'impianto accusatorio il professionista denunciato avrebbe offerto i suoi servizi a diversi pazienti, nonostante non fosse in possesso dei titoli necessari per esercitare.

Sequestrato materiale cartaceo e i supporti informatici

Durante l'operazione, i carabinieri del Nas hanno effettuaato anche una perquisizione personale e domiciliare, sequestrando il cellulare dell'indagato e della documentazione presente nello studio professionale. Materiale che sarà oggetto di approfonditi accertamenti da parte delle autorità, per identificare tutti i soggetti che si sono rivolti al 59enne L'uomo è difeso di fiducia dagli avvocati Alberto Maria Acone ed Elisabetta Acone, i quali avranno il compito di rappresentarlo nelle prossime fasi del procedimento legale.