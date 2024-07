Ancora un drammatico incidente, moto contro un'auto: quattro feriti, ecco dove Il bilancio dello scontro nei pressi di Pietradefusi poteva essere più pesante

Ancora un drammatico incidente stradale in Irpinia. E' successo a Pietradefusi e il bilancio è di quattro feriti. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata sulla Strada Statale 7, in prossimità del bivio per Dentecane, coinvolgendo una moto e un'autovettura.

Nell'incidente sono rimasti feriti il motociclista e i tre occupanti della vettura, trasportati in ospedale dal 118.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano per gestire la viabilità e effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente.