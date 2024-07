Domenica drammatica a Verteglia: 60enne caricato da un toro, è grave in ospedale L'uomo del casertano aveva scelto i monti dell'Irpinia per il pic nic con la famiglia

Caricato da un toro ora versa in gravissime condizioni all'ospedale di Avellino. La vittima dell'episodio è un 60enne, della provincia di Caserta, che ha riportato lesioni molto gravi tanto che i medici del Moscati si sono riservati la prognosi. E' successo in località Verteglia sul Monte Terminio, nel territorio del comune di Montella dove l'uomo si era recato con la famiglia per il pic-nic.

Doveva essere una domenica di divertimento nel verde dell'Irpinia invece per il 60enne proveniente da fuori provincia è stato un incubo.

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Montella che stanno ricostruendo cosa sia realmente accaduto e se ci sono responsabilità nel ferimento del 60enne.