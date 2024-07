Rapina, sequestro di persona e lesioni personali aggravate: 4 indagati Ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri di Avellino

Rapina, sequestro di persona e lesioni personali aggravate: i carabinieri danno esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 indagati In queste ore, in Spagna e nelle province di Napoli e Caserta, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino, con il supporto dei Comandi competenti per territorio, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per indagini preliminari del tribunale di Benevento nei confronti di 4 soggetti (1 italiano e 3 stranieri), gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di rapina, lesioni personali aggravate e sequestro di persona.