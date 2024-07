Ambulanza in avaria con paziente 80enne ad Ariano: la polizia evita il peggio L'intervento provvidenziale della volante e la solidarietà di un operaio di passaggio

Un'ambulanza con a bordo un paziente di 80 anni è rimasta bloccata lungo la statale 90 delle puglie a causa di un guasto improvviso. I due operatori sanitari, medico e soccorritore si sono visti costretti a fermarsi e a chiedere aiuto dopo aver notato il mezzo di soccorso in avaria.

E' successo all'altezza del viadotto Manna. A preoccupare gli operatori, soprattutto le condizioni dell'anziano il quale proveniente dalla struttura di Sant'Angelo dei Lombardi, necessitava di una consulenza al Frangipane-Bellizzi e la posizione del mezzo di soccorso in un punto pericoloso della Variante.

Da qui la necessità di fare presto per evitare un colpo di calore all'anziano. Sul posto dopo pochi minuti è giunta una volante della polizia, proveniente dal vicino campo scuola della protezione civile in contrada Casone. Ed è stato proprio grazie all'intervento degli agenti se si è evitato il peggio. Gli stessi poliziotti, per guadagnare tempo, in attesa dell'arrivo di una seconda ambulanza da Montecalvo Irpino attraverso il 118 hanno "ingaggiato" un autocarro guidato da un operaio dal cuore buono per trainare il mezzo di soccorso in una zona più sicura, all'interno del piazzale di un supermercato dove non è mancata la solidarietà dei gestori del Pick up nel rifocillare di acqua paziente e operatori.

E' stato lo stesso anziano di Ariano Irpino, insieme e medico e operatore a ringraziare la polizia e quanti si sono prodigati per limitare al minimo i disagi.

Ci aveva provato anche un compattatore a trainare l'ambulanza ma senza riuscirci. Alla fine l'anziano è stato spostato da una barella all'altra e caricato su una seconda ambulanza per proseguire il tragitto verso l'ospedale arianese.