La strage di Mirabella, il papà di Mattia: Erano 4 amici veri è si volevano bene "L'improvvisa e inaspettata perdita dei nostri figli, ci ha gettati nel più profondo dei dolori"

"In questo momento tragico che stiamo attraversando non trovo le parole giuste per ringraziarvi tutti. Ringrazio i colleghi, gli amici, i conoscenti e tutte le persone che neanche conoscevo. Ringrazio gli amici che sono venuti dalla Sicilia, da Rimini, amici e clienti da Napoli, e tanti altri che nemmeno ricordo."

A parlare è il papà di Mattia Ciminera, uno dei quattro ragazzi morti nel terribile schianto di Mirabella Eclano. Persona perbene, da sempre un gran lavoratore, molto stimato in Valle Ufita,

"Un ringraziamento particolare va all'impresa Grella, Michele e Renata grazie per tutto quello che avete fatto. Un plauso a tutti i ragazzi amici di Mattia e Roy per l'educazione, il rispetto che hanno avuto nei nostri confronti. Abbraccio tutti e dico tutti con un grazie di cuore. Erano 4 amici veri è si volevano bene."