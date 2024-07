Tentato omicidio del medico, la difesa: è stato un vero e proprio agguato L'avvocato Petrillo: lungi dall' essere una casuale degenerazione di una lite

La difesa del dott.Carmine Matarazzo, affidata allo studio dell' avvocato Luigi Petrillo, "auspica vivamente che la vicenda venga accertata quanto prima in ogni suo segmento fattuale, poiché la vittima, appena uscita dal coma attende di essere ascoltata dagli inquirenti e di rendere la sua versione dei fatti. Questa appare sin d'ora assai diversa dalla narrazione dell' indagato, per come rassegnata dalla stampa, dal momento che si è appreso che ciò che è accaduto, lungi dall' essere una casuale degenerazione di una lite, e' piuttosto frutto di un vero e proprio agguato premeditato, cui il suo autore ha posto fine solo quando ha erroneamente supposto che il dott.Matarazzo fosse spirato. La difesa della persona offesa, appena uscita dal coma e non del tutto fuori dal pericolo di vita, si augura che la blanda misura applicata all'omicida possa effettivamente valere ad evitare propositi di recidiva ed a cautelare la vittima e la sua famiglia".