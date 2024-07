Incendi: lotta contro il tempo per salvare la montagna a Summonte Non si arresta l'azione dei piromani in Irpinia

Corsa contro il tempo in Irpinia a Summonte per salvare la montagna. La stagione degli incendi fa registrare un nuovo grave episodio in provincia di Avellino. L'allarme è scattato in località San Silvestro, zona particolarmente impervia.

Prontamente allertata la Sopi per far intervenire un dos sul posto al fine di valutare lo stato di pericolosità del rogo e i vigili del fuoco.

Il fumo visibile anche a distanza evidenzia il fenomeno in evoluzione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno intensificato i controlli nella lotta ai piromani in questo rovente fine luglio.