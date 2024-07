Sversano rifiuti illegalmente: beccati dalla polizia locale di San Martino Le indagini sono in corso, i risultati saranno resi noti appena possibile

Beccati a sversare rifiuti dal Servizio Associato della Polizia Locale. Le indagini sono in corso, i risultati saranno resi noti appena possibile, di certo le immagini che la Polizia Locale ha acquisito e che sta analizzando sono veramente tante. L’obiettivo della Amministrazione Comunale di San Martino Valle Caudina affidato agli uomini della Municipale è davvero primario. Dopo l’accurata pulizia del territorio la Polizia Locale farà scattare denunce e sanzioni. L’unico vero problema rappresentato dal Comandante della Polizia Locale è la carenza di personale da dedicare a questo delicato settore e l’assenza di segnalazione da parte dei cittadini.

Vero è che il controllo del territorio è affidato agli organi di Polizia ma è anche vero che i cittadini sono parte integrante del sistema di tutela dell’ambiente. E’ dovere civico segnalare gli autori o dare indicazioni utili, anche in forma anonima, non basta fotografare e pubblicare sui social la presenza di rifiuti. I controlli saranno continui, operativi e quotidiani tra Amministrazione, Polizia Locale e servizio raccolta rifiuti, anche per sensibilizzare i cittadini e dare un fattivo contributo agli organi preposti.