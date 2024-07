Incendio dei prefabbricati a Valle, via al monitoraggio dei veleni L'Arpac ha avviato i controlli sull'eventuale presenza di diossina

Tecnici Arpac sono intervenuti ad Avellino nel quartiere Valle intorno alle 4.30 di stamane, su richiesta dei Vigili del fuoco, per un incendio divampato stanotte, che ha coinvolto una palazzina prefabbricata.

All’atto del sopralluogo, l’incendio è apparso già in fase avanzata di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco. A una prima osservazione, le fiamme hanno interessato rifiuti urbani ingombranti depositati nel porticato al piano terra dello stabile.

Nei pressi del luogo dell’incendio, è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca di diossine, furani, fibre di amianto aerodispersi. I risultati degli accertamenti in corso, fa sapere Arpac in una nota, saranno diffusi non appena disponibili.