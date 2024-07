Fiamme a San Nicola Baronia: elicottero in azione per scongiurare il peggio Fiamme spinte dal vento, salve alcune abitazioni

Un incendio di grosse proporzioni ha interessato il territorio di San Nicola Baronia in Irpinia. Le fiamme partite da contrada Ferragna, spinte dal vento si sono propagate verso Fosso del Monaco, Cierro e zone limitrofe.

Immediata allertata la Sopi, sul posto sono giunti vigili del fuoco da Grottaminarda, dos e un elicottero dall'alto sotto il coordinamento della protezione civile regionale.

Salvate in extremis alcune abitazioni. In prima persona il sindaco Giuseppe Moriello in continuo contatto con la sala operativa regionale. Provvidenziale è stata la presenza di un laghetto di pesca sportiva dismesso, situato a meno di cento metri dal luogo dell'incendio. Ciò ha permesso all'elicottero di poter effettuare oltre una trentina di lancio immediati ed efficaci.

Una squadra comunale di protezione civile è presente sul posto in queste ore insieme al sindaco. L'incendio non è stato ancora del tutto domato. Si segue con particolare attenzione l'evoluzione.