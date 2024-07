L'incidente mortale in galleria: Santo Stefano del Sole piange Giovanni La terribile morte dell'autotrasportatore irpino all'interno della cabina del mezzo pesante

Aveva 46 anni e viveva a Santo Stefano del Sole in Irpinia, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio in autostrada lungo la Napoli-Canosa all'interno di una galleria, nel territorio del comune di Pietradefusi. Giovanni Fantato era alla guida di uno dei due autotreni rimasti coinvolti nello scontro.

I vigili del fuoco di Avellino hanno ultimato nella tarda serata il loro intervento. Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del comando provinciale, le quali hanno messo in sicurezza i pesanti automezzi coinvolti nell'incidente, hanno recuperato il corpo della vittima e dato assistenza alla polizia stradale per i rilievi.

Le operazioni di soccorso sono state seguite dal funzionario di guardia e dal capo turno provinciale. Code, rallentamenti e percorsi alternativi per automobilisti e autotrasportatori in viaggio sulla tratta in questione.