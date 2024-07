Avellino, il bilancio della Divisione Anticrimine degli ultimi due mesi Nove i provvedimenti di ammonimento per violenza domestica e due per atti persecutori

di Paola Iandolo

Nell’ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nell’ultimo bimestre, il Questore della provincia di Avellino, Pasquale Picone ha adottato 9 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art 3 del D.L. 93/2013 (violenza domestica), 2 provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.L. 11/2009 (atti persecutori), 42 provvedimenti di avviso orale e 38 provvedimenti di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia.

Inoltre, allo scopo di infrenare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sono stati adottati provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di:

2 tifosi del Benevento che, durante l’incontro di calcio “Avellino – Benevento”, disputatosi il 21 aprile scorso in Avellino, presso lo stadio “Partenio-Lombardi”, si sono resi responsabili, rispettivamente, del lancio di un fumogeno all’interno dello stadio e di violenza nei confronti degli addetti ai controlli ai cancelli del “Settore Ospiti”;

1 tifoso che, il 21 aprile u.s., al termine dell’incontro di calcio di serie C femminile, “Vis Mediterranea – Trastevere”, disputatosi a Montoro (AV), si è reso autore di condotte illecite nei confronti di una calciatrice

Sono stati altresì adottati 4 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di altrettante persone, responsabili di gravi fatti di reato, di seguito meglio specificati, che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica (c.d. D.A.Spo fuori contesto):

1 persona condannata per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti;

2 persone condannate per porto e detenzione in luogo pubblico di arma comune da sparo;

1 persona tratta in arresto da personale della Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, per contrastare i fenomeni di violenza e di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati adottati provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici, ai sensi degli artt. 13 e 13-bis del D.L. 14/2017 e successive modifiche, nei confronti di:

1 giovane condannato per danneggiamento presso un esercizio pubblico di Avellino;

1 giovane condannato per aggressione nei pressi di un esercizio pubblico della Provincia

1 giovane tratto in arresto, in flagranza di reato, da personale della Squadra Mobile, per cessione di sostanza stupefacente ad un minore in prossimità di un esercizio pubblico del Capoluogo.