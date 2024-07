Avellino, paura in piazza Libertà: lite tra immigrati finisce a bottigliate Un ferito sanguinante soccorso dal 118. Sul posto agenti della municipale e polizia di Stato

Momenti di panico in pieno centro ad Avellino. Poco fa si è registrata una violenta lite a piazza Libertà, davanti a numerose persone. Per cause in corso di accertamento, si sono azzuffati un gruppo di extracomunitari che stazionano solitamente nei giardini della Piazza. Lo scontro è degenerato e i protagonisti si sono affrontati a colpi di bottiglia. Uno degli extracomunitari si è accasciato nei pressi dei bagni pubblici sanguinante. Sono volate diverse bottiglie che hanno rischiato di colpire i passanti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei vigili urbani e una volante della Questura. E' stato richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 per prestare le cure del caso all'extracomunitario ferito. Sono in corso accertamenti per identificare i protagonisti della lite e chiarire le cause dell'episodio di violenza.