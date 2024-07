Avellino, picchiò con la stampella un 53enne: annullata la misura cautelare Al 53enne con la stampella gli provocò la caduta di due denti e gli danneggiò l'autovettura

di Paola Iandolo

Era stato tratto in arresto in flagranza di reato dagli uomini della Questura di Avellino lo scorso 21 giugno davanti al Serd di Avellino. Le forze dell'ordine erano intervenute a seguito della segnalazione di una aggressione da parte di un soggetto pluripregiudicato, M.F, classe 1972, ai danni di due soggetti, anch'essi frequentatori del Serd di Avellino. L'aggressione, perpetrata con l'utilizzo di una stampella e scaturita per motivi di denaro, cagionava ad uno dei due malcapitati, F.C., lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni, consistite nella rottura di un dente ed in plurime ferite lacerocontuse alla zona facciale.

La ricostruzione

Sempre mediante l'utilizzo della stampella veniva danneggiata anche l'autovettura condotta dal malcapitato con la rottura del parabrezza. veniva pertanto arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione e lesioni personali aggravate. La 12esima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, in accoglimento della istanza difensiva avanzata dal legale di M.F., l'avvocato Rolando Iorio, ha annullato la misura cautelare disponendo l'immediata scarcerazione del pluripregiudicato che, nelle more, aveva già ottenuto dal Gip di Avellino la misura più attenuata dell'obbligo di firma.