Avellino: tragedie sul lavoro, blitz dell'osservatorio nel cantiere, i risultati Cinque ditte non rispettavano le misure di sicurezza: scoperti lavoratori in nero

Proseguono le attività di verifica e monitoraggio dell’Osservatorio Provinciale per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro, istituito presso la Prefettura, ai sensi del Protocollo per il “Rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro”, operativo dal novembre 2022 per la prevenzione ed il contrasto dell’incidentalità nei luoghi di lavoro

Nei giorni scorsi, infatti, sono state programmate nuove iniziative, oltre ad una ulteriore calendarizzazione delle visite ispettive a cura del gruppo dedicato costituito da rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Asl e dell’Inps, congiuntamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’ispezione dello scorso 30 luglio ha interessato, in particolare, una ditta del comparto edile, impegnata in un cantiere di lavori di ricostruzione di un fabbricato, al cui interno operavano sei aziende. A carico di cinque di queste sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza e, dal controllo di cinque posizioni lavorative, due sono risultate “in nero”. L’attività di vigilanza ha portato, inoltre, all’irrogazione di sanzioni amministrative per € 7.800,00, oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale.



Le verifiche del gruppo ispettivo si accompagnano anche ad altre iniziative in tema di informazione e formazione, dedicate sia al mondo della scuola che alle imprese, secondo modalità in corso di elaborazione, nella consapevolezza che la sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta un diritto fondamentale e al contempo una delle principali declinazioni della legalità