Avellino: paura in centro tra via Carducci e via Piave, investito sulle strisce La vittima, un uomo, soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al Moscati.

Paura in pieno centro ad Avellino. Un uomo che stava attraversando la strada sulle strisce è stato investito in pieno da un'auto. E' successo alle 10 di stamane all'altezza dell'incrocio tra via Carducci e via Piave. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta dopo pochi minuti un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al malcapitato che è stato caricato a bordo dell'ambulanza e trasferito all'ospedale Moscati di Avellino. Ora è sotto osservazione dei medici per le lesioni riportate. L'incidente ha provocato rabbia tra i residenti che segnalano come attraversare la strada nei pressi di quell'incrocio sta divemntando sempre più pericoloso. "Purtroppo - ha detto un abitante della zona - ci sono automobilisti che non hanno alcun rispetto dei pedoni".