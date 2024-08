Alla guida con patente revocata: scarcerato pluripregiudicato di Montoro Ripristinata la misura alternativa per M.F. il quale ha lasciato il carcere di Carinola

di Paola Iandolo

Ha lasciato il carcere di Carinola stamattina, M.F., classe 1970, pluripregiudicato e originario di Montoro, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, presieduto dalla Dott.ssa Iuliano.Il cinquantaquattrenne, difeso dall'avvocato avellinese Rolando Iorio, era stato tratto in arresto lo scorso 8 Luglio 2024 dopo esser stato fermato sulla Autostrada A1, alla guida di un autoarticolato da personale dipendente del Compartimento di Polizia Stradale per la Lombardia - Sezione di Lodi.

Patente revocata con recidiva nel biennio

L'uomo, infatti, era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali con la mansione di magazziniere presso una ditta di Trasporti con sede in San Marzano sul Sarno (Sa), con una pena definitiva in scadenza nel 2027. Ad oltre 800 km di distanza da quello che doveva essere il suo luogo di lavoro, M.F. veniva tra l'altro sorpreso alla guida dell'autoarticolato con patente revocata con recidiva nel biennio e con scheda tachigrafica intestata ad altra persona, non presente al momento sul mezzo.

Ripristino della misura alternativa

Il Magistrato di Sorveglianza di Salerno, informato di quanto accaduto, provvedeva immediatamente a sospendere la misura alternativa, disponendo il rientro in carcere di M.F. Nella mattinata di ieri il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, in accoglimento delle richieste avanzate dal difensore, Avv. Rolando Iorio, ha ripristinato la misura alternativa, ordinando l'immediata scarcerazione di M.F. il quale ha lasciato il carcere di Carinola per riprendere il suo lavoro di magazziniere in San Marzano sul Sarno. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, Dott.ssa Lerose, si era opposta al ripristino chiedendo la conferma della detenzione in carcere.