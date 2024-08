Tragedia delle feste in Irpinia: giovane suicida in casa a Lioni A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte del 118

E' stato trovato privo di vita, suicida nella sua abitazione. E' la tragica fine di un ventenne in alta Irpinia a Lioni. Il dramma si è consumato nel giorno di ferragosto.

A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118. Troppo tardi purtroppo. Non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo è stato trovato impiccato.

Dolore in paese per la triste notizia. Il sindaco di Lioni Yuri Gioino, ha annullato ogni evento festivo in programma in questa giornata, in segno di vicinanza ai familiari della giovane vittima.

Le parole commoventi di Emanuela Sica sul gruppo Guardiesisinasce&sidiventa in questo momento tristissimo per la comunità di Lioni: "Silenzio assoluto e dolore profondo avvolgono questa giornata in cui la Vergine è Assunta in cielo con anima e corpo. Maria, tu che conosci lo strazio della morte di un figlio - che si è avviato al Golgota senza appello e senza possibilità di fuga - con l’amorevole dolcezza e misericordia che ti appartengono, dirigi l’anima del giovane Arsen verso la luce della vita eterna e della pace. Allo stesso modo, sostieni e abbraccia la disperazione dei suoi genitori increduli davanti a questa vita che si interrompe bruscamente."