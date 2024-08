Due ciclisti si perdono sul Partenio, salvati nella notte dai vigili del fuoco L'allarme ieri alle 21: ore di paura, ritrovati in buone condizioni. Sono di Mariglianella e Faenza

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 21'00 di ieri 17 agosto, sono stati chiamati ad intervenire nel territorio del comune di Avella nel parco Regionale del Partenio, dove due ciclisti amatoriali partiti da San Felice a Cancello in provincia di Caserta, hanno perso l'orientamento durante il percorso e non sono riusciti a far rientro presso il punto di partenza, e quindi necessitavano di un soccorso.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha attuato le procedure per il soccorsorso in montagna e ha coinvolto il personale del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per organizzare le ricerche in piena sinergia.

Alle ore 23'10 grazie all’efficiente macchina del soccorso messa in campo i due malcapitati, uno di 34 anni originario di Mariglianella in provimcia di Napoli e uno di 28 anni di Faenza in provincia di Ravenna, sono stati ritrovati e condotti presso il luogo di partenza in buone condizioni di salute.

La collaborazione messa in campo dai Vigili del Fuoco ed il Soccorso Alpino ha permesso di portare a termine questo intervento di soccorso brillantemente.