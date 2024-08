Famiglia dispersa tra i monti del Partenio, ritrovata nella notte Le difficili ricerche tra buio fitto e temporale

Una famiglia composta da padre di 42 anni, e due figli di 10 e 5 anni, erano in vacanza da alcuni giorni presso il rifugio Toppo del Monaco situato in montagna nel territorio del comune di Pietrastornina, e nel pomeriggio di ieri 18 agosto i tre si sono incamminati insieme al loro cane di nome Rama, un Pastore Svizzero, per fare un'escursione in montagna ma, probabilmente hanno perso l'orientamento e anche colti di sorpresa da un forte acquazzone, non sono riusciti a ritornare al punto di partenza.

L'uomo intorno alle ore 18'30 ha dato l'allarme, e la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha immediatamente predisposto la macchina del soccorso per la ricerca, inviando una squadra supportata dal carro luce visto l'incombere della notte, il posto di comando avanzato che ha coordinato le operazioni di ricerca dove ha operato una unità di topografia applicata al soccorso, una squadra dal distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e il CNSAS, il Soccorso Alpino.

Dopo una lunga ricerca in ambiente impervio e in condizioni atmosferiche non favorevoli, vista la perdurante pioggia che cadeva, i Vigili del Fuoco in collaborazione con il soccorso Alpino hanno raggiunto i tre malcapitati, tenuti in costante contatto telefonico con la Sala Operativa del Comando di via Zigarelli. Nella notte le tre persone, in discrete condizioni di salute, sono state condotte in luogo sicuro e affidate ai sanitari del 118 intervenuti che li hanno visitati senza far ricorso al ricovero ospedaliero, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pietrastornina per i rilievi di propria competenza e la protezione civile di Cervinara per un supporto logistico.