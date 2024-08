Dramma a Contrada, 45enne schiacciata dal crollo di una tettoia in cemento La donna è stata liberata dalle macerie dai vigili del fuoco, è ora ricoverata in ospedale

Drammatico incidente domestico in Irpinia. I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 18'20 di oggi 19 agosto sono intervenuti nel comune di Contrada in via Starze per soccorrere una donna travolta da un crollo della tettoria. La donna era impegnata in lavori di demolizione di una tettoia in cemento, è stata investita dal crollo di parte della struttura.

La quarantacinquenne è stata liberata e i sanitari del 118 intervenuti sul posto dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata presso l' ospedale Moscati di Avellino dove è stata sottoposta a cure mediche. Le sue condizioni sono giudicate serie dai medici.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Forino per gli accertamenti del caso.